Что будет с почками, если пить колу каждый день: доктор медицины дал ответ

Напиток содержит 3 вещества, которые могут нанести вред здоровью.

Употребление колы – одного из самых распространенных напитков – может создавать чрезмерную нагрузку на почки из-за содержания фосфорной кислоты, кукурузного сиропа с фруктозой и кофеина. Об этом говорится в статье Verywell Health, одним из авторов которой является доктор медицинских наук Деннис Сифрис.

1. Фосфорная кислота в коле может создавать нагрузку на почки

Как отмечается, кола содержит фосфорную кислоту – форму фосфора, которая придает газированным напиткам терпкий вкус и действует как консервант. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, это вещество быстро всасывается в кишечнике и быстрее повышает уровень фосфора, особенно если вы часто пьете колу.

Авторы объясняют, что для нормального функционирования организма необходимо поддерживать баланс фосфора и кальция. Когда уровень фосфора повышается, он связывается с кальцием в крови, уменьшая количество кальция, которое организм может использовать. Чтобы восстановить баланс, организм выделяет паратиреоидный гормон (ПТГ), который извлекает кальций из костей и сигнализирует почкам о необходимости выведения избытка фосфора с мочой.

В издании предупреждают: если вы регулярно пьете колу, почкам приходится работать интенсивнее, чтобы контролировать уровень фосфора. Со временем эта дополнительная нагрузка может повлиять на функцию почек, вызвав ряд проблем. В частности, может возникнуть хроническая болезнь почек (ХБП). У людей с ХБП повышенный уровень фосфора нарушает баланс паратгормона (ПТГ) и оказывает еще большую нагрузку на почки, создавая порочный круг, который может ускорить прогрессирование ХБП. Также дополнительная нагрузка на почки увеличивает риск возникновения диабета и высокого кровяного давления.

Кроме того, говорится в статье, у таких людей повышен риск образования камней в почках: когда уровень ПТГ повышается, больше кальция выводится из костей с мочой. Повышенный уровень кальция и фосфора в моче может образовывать кристаллы, которые могут перерасти в камни в почках.

2. Высокое содержание сахара в коле способствует развитию заболеваний почек

Одна порция обычной колы часто содержит от 30 до 40 граммов добавленного сахара, обычно в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, пишут авторы. По их словам, регулярное потребление такого количества может приводить к набору веса и повышать риск инсулинорезистентности (снижения чувствительности к инсулину) и развития диабета 2 типа. На это указывает исследование, опубликованное в журнале Biomedicines.

"Сахарный диабет является одной из главных причин хронической болезни почек. Постоянно повышенный уровень сахара в крови повреждает фильтрационные структуры почек – клубочки (гломерулы), что способствует развитию диабетической нефропатии – прогрессирующего состояния, которое без надлежащего контроля может привести к почечной недостаточности", – говорится в публикации.

Кроме того, высокое потребление сахара может повышать уровень кальция в крови, что дополнительно увеличивает риск образования камней в почках.

3. Кофеин является косвенным фактором риска проблем с почками

Кола содержит кофеин – стимулятор с легким мочегонным эффектом. Хотя у людей, регулярно употребляющих кофеин, со временем развивается определенная толерантность к этому эффекту, чрезмерное потребление, например, когда кола становится основным напитком вместо воды, может приводить к хроническому легкому обезвоживанию, подчеркнули авторы. При этом они ссылаются на исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition.

Такое обезвоживание, по их словам, в свою очередь, повышает риск образования камней в почках, особенно в сочетании с высоким потреблением фосфора.

"Умеренное употребление кофеина обычно не связывают с развитием хронической болезни почек. Однако регулярное чрезмерное потребление (более 600 миллиграммов в день) ассоциируется с повышенным риском артериальной гипертензии (высокого кровяного давления)", – предупреждает издание.

Хронически повышенное давление, в свою очередь, может способствовать развитию хронической болезни почек, усиливая влияние других факторов риска, в частности высокого потребления натрия и повышенного уровня глюкозы.

Сколько можно пить безопасно

Для большинства здоровых взрослых несколько порций в неделю вряд ли повлияют на почки. Однако это может не относиться к тем, кто потребляет ее в больших количествах.

Масштабное исследование, опубликованное в JAMA Netw Open, показало, что люди, которые ежедневно пьют более одного подслащенного напитка, имеют на 19% более высокий риск развития хронической болезни почек. Риск имеет дозозависимый характер, то есть чем больше вы потребляете, тем он выше.

Даже напитки с искусственными подсластителями, такие как диетическая кола, могут умеренно повышать риск (примерно на 12%). Считается, что это может быть связано с их влиянием на обмен глюкозы и реакцию организма на инсулин.

Хотя эти исследования не доказывают прямой причинно-следственной связи, подобная зависимость наблюдается в различных группах населения, отмечают авторы. Учитывая это, они советуют ограничивать ежедневное потребление колы, особенно если у вас диабет, хроническая болезнь почек или склонность к образованию камней в почках.

Также в статье названы здоровые альтернативы коле. Это – вода (обычная или газированная), несладкий холодный чай, вода с добавлением фруктов или огурца.

"Эти напитки помогают поддерживать надлежащий уровень гидратации без избытка сахара или фосфора, снижая длительную нагрузку на почки", – отметили авторы.

Ранее УНИАН писал, какой сок самый полезный для здоровья.

