Какой хлеб полезен для здоровья: ученые назвали два сорта

Эксперты отметили, что оба вида хлеба могут стать частью здорового питания, если соблюдать несколько условий.

Ржаной хлеб и хлеб на закваске являются популярными вариантами в рационе. Но с точки зрения пищевой ценности ржаной хлеб имеет определенное преимущество, поскольку он изготовлен из цельнозерновой муки. Такой продукт содержит больше клетчатки, что положительно влияет на здоровье сердца, пищеварение и уровень сахара в крови.

Впрочем, хлеб на закваске тоже имеет свои плюсы. По данным исследований, такой хлеб полезен благодаря бактериям, которые поддерживают здоровье кишечника, пишет Health.

Какой хлеб полезнее для сердца

Исследования показали, что любой хлеб из цельного зерна может быть частью полезного для сердца рациона. Однако ржаной хлеб имеет небольшое преимущество, ведь содержит больше клетчатки:

хлеб на закваске – около 1 г клетчатки на ломтик;

ржаной хлеб – около 1,86 г клетчатки на ломтик.

Продукты с высоким содержанием клетчатки, как показали исследования, помогают дольше чувствовать сытость, что способствует контролю веса. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на сердце и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, ржаной хлеб содержит бета-глюкан – тип растворимой клетчатки, который помогает снижать уровень "плохого" холестерина. Также в нем больше калия, что способствует снижению артериального давления.

Влияние на уровень сахара в крови

И ржаной хлеб, и цельнозерновой хлеб на закваске имеют схожий гликемический индекс – от низкого до среднего. Они повышают уровень сахара в крови медленнее, чем белый хлеб.

Однако механизм воздействия разный:

Ржаной хлеб: клетчатка замедляет пищеварение и предотвращает резкие скачки сахара, а также может улучшать уровень инсулина.

Закваска: процесс ферментации повышает содержание резистентного крахмала, что также помогает стабилизировать уровень глюкозы.

Специалисты советуют сочетать хлеб с белками или полезными жирами, чтобы избежать резких скачков сахара.

Польза для пищеварения

Оба вида хлеба могут быть полезны для пищеварительной системы, но выбор зависит от индивидуальных потребностей.

Ржаной хлеб содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Она способствует здоровью кишечника, улучшает микрофлору и помогает предотвращать запоры.

Хлеб на закваске имеет другие преимущества. Во время ферментации уменьшается содержание фитиновой кислоты, что улучшает усвоение минералов – в частности, железа, кальция и цинка. Также такой хлеб может быть легче для пищеварения и лучше переноситься людьми с чувствительностью к глютену.

Какой хлеб выбрать

Ржаной хлеб несколько опережает хлеб на закваске по содержанию клетчатки, витаминов и минералов. Однако все зависит от типа муки. Цельнозерновые варианты – самые полезные как для ржаного хлеба, так и для хлеба на закваске.

Эксперты отмечают: оба вида хлеба могут быть частью здорового питания, если соблюдать умеренность, контролировать порции и сочетать их с другими питательными продуктами.

