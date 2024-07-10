Загрязнение воздуха и воды во время войны может негативно повлиять на здоровье украинцев, в том числе провоцировать рост онкозаболеваний.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий кафедрой онкологии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев. Он отметил, что в результате разрушения разных объектов из-за вражеских атак на города и села... людям часто приходится иметь дело с опасными асбестовыми отходами. Он отметил, что в мире от заболеваний, вызванных влиянием асбеста, умерли около 10 млн человек.
"Речь идет о раке легких и мезотелиоме плевры. От указанных заболеваний в мире ежегодно умирают 90 тыс. человек", - уточнил он.Видео дня
Профессор добавил, что асбестовые волокна, которые попадают в организм во время вдыхания, оказывают канцерогенное влияние на легкие, гортань, плевру, перикард, брюшину, вагинальную оболочку яичка, яичники, желудок и толстую кишку.
"Когда взрываются дома, асбестовая пыль поднимается в воздух. Она летит на большие расстояния - даже сотни километров. Оседает на земле, а затем снова распространяется с воздухом", - рассказал Ковалев и добавил, что концентрация этого канцерогена в воздухе из-за войны резко увеличилась.
"Вдыхание асбестовой пыли от разрушенных зданий может существенно повлиять на частоту рака легких у украинцев. Проблема достаточно острая", - подчеркнул специалист.
Также происходит масштабное движение транспорта и военной техники, потребляется множество топлива, интенсивно используются взрывоопасные боеприпасы. "Это приводит к выбросу в атмосферу сотен тысяч тонн углекислого газа и токсичных веществ. Многие токсины и канцерогены содержатся в разлитом топливе, уничтоженной и отработанной военной технике, оружии различных типов, ракетах", - отметил эксперт.
Также существует риск для военных, который обусловлен не только оружием, содержащим токсичные вещества, но и некоторыми бытовыми средствами. К ним относится так называемая "окопная свеча".
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