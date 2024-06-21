В ряде стран есть поддельный популярный препарат для похудения - Ozempic (разработанный для лечения диабета).
Действующее вещество этого препарата семаглутид и известно, что выявлено его три поддельные партии - в декабре прошлого года в США, а в октябре - в Великобритании и Бразилии, пишет Reuters, ссылаясь на сведения Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ предупредили, что поддельные инъекции способны навредить здоровью, например, вызвать проблемы с весом.
В Организации посоветовали людям, которым необходим Ozempic, покупать этот препарат по лекарственным рецептам в проверенных местах, а не, в частности, в интернете.
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Инъекции препаратов на основе семаглутида помогают людям, страдающим диабетом 2-го типа, контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, такие препараты подавляют чувство голода, поэтому некоторые используют их для борьбы с лишним весом.
ВОЗ не рекомендовал семаглутид использовать для лечения диабета, поскольку это вещество дорого стоит. В Украине Ozempic зарегистрирован, однако официально его на нашу территорию не завозили.
В середине мая немецкое издание Bild писало, что эксперты разработали новый препарат для желающих похудеть, - СТ-388, который якобы вдвое эффективнее, чем Ozempic.