Однако ученые не могут предоставить точных доказательств относительно этой вероятности.

Онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения дало классификацию тальку как "вероятно канцерогенный" для человека. Однако пока точных доказательств этого нет. Об этом сообщается в заявлении Международного агентства ВОЗ по исследованию рака (IARC) и исследования, которое опубликовано в научном журнале The Lancet Oncology, передает MedicalXpress.

В агентстве отметили, что решение объявить тальк как "вероятно канцерогенный" базируется на "ограниченных доказательствах" того, что он может вызвать рак яичников у людей, "достаточных доказательствах" его связи с раком у крыс и "убедительных доказательствах" того, что он может проявлять канцерогенные признаки в клетках человека.

Известно, что тальк является природным минералом, который используется для изготовления тальковой детской присыпки и косметики. По данным Международного агентства по исследованию рака (IARC), именно через такие продукты большинство людей чаще всего взаимодействуют с тальком. Однако больше всего этот минерал влияет на тех людей, которые занимаются его добычей, переработкой или используют его для изготовления продуктов.

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Также в агентстве заявили, что есть исследования, которые показывают увеличение заболеваемости раком яичников у женщин, которые наносили тальк на свои половые органы. Однако в ведомстве не исключают того варианта, что тальк в некоторых исследованиях был загрязнен асбестом, вызывающим рак.

"Причинная роль талька не может быть полностью установлена", - отметили в выводах.

В то же время статистик из Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей подчеркнул, что речь идет лишь о потенциальной опасности талька. По его словам, исследования основывались на наблюдениях, из-за чего не могут доказать причинно-следственную связь. Поэтому "нет никаких доказательств того, что использование талька вызывает повышенный риск рака".

Кроме того, IARC классифицировала химическое соединение, которое используют для изготовления многих потребителей товаров (от волокон в одежде и коврах до пластмасс) как канцерогенный акрилонитрил. Эксперты нашли "достаточно доказательств" связи акрилонитрила с раком легких.

Другие угрозы для здоровья людей - последние новости

Как писал УНИАН, мир может оказаться перед новой пандемией, ведь с каждым годом птичий грипп появляется во все большем количестве стран и мутирует. Поэтому если не принимать никаких мер, скорее всего, в дальнейшем он может передаваться от человека к человеку.

"Вероятность заражения человека тем больше, чем дольше и шире вирус циркулирует среди различных млекопитающих", - сообщила вирусолог, руководитель Центра новых вирусных заболеваний при Женевском университете Изабелла Эккерле.

Также сообщалось, что туристов предупредили о смертельном вирусе, который распространяется в Испании и Италии. В частности речь идет о лихорадке Западного Нила, которая иногда может привести к летальному исходу.

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