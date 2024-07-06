Онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения дало классификацию тальку как "вероятно канцерогенный" для человека. Однако пока точных доказательств этого нет. Об этом сообщается в заявлении Международного агентства ВОЗ по исследованию рака (IARC) и исследования, которое опубликовано в научном журнале The Lancet Oncology, передает MedicalXpress.
В агентстве отметили, что решение объявить тальк как "вероятно канцерогенный" базируется на "ограниченных доказательствах" того, что он может вызвать рак яичников у людей, "достаточных доказательствах" его связи с раком у крыс и "убедительных доказательствах" того, что он может проявлять канцерогенные признаки в клетках человека.
Известно, что тальк является природным минералом, который используется для изготовления тальковой детской присыпки и косметики. По данным Международного агентства по исследованию рака (IARC), именно через такие продукты большинство людей чаще всего взаимодействуют с тальком. Однако больше всего этот минерал влияет на тех людей, которые занимаются его добычей, переработкой или используют его для изготовления продуктов.
Также в агентстве заявили, что есть исследования, которые показывают увеличение заболеваемости раком яичников у женщин, которые наносили тальк на свои половые органы. Однако в ведомстве не исключают того варианта, что тальк в некоторых исследованиях был загрязнен асбестом, вызывающим рак.
"Причинная роль талька не может быть полностью установлена", - отметили в выводах.
В то же время статистик из Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей подчеркнул, что речь идет лишь о потенциальной опасности талька. По его словам, исследования основывались на наблюдениях, из-за чего не могут доказать причинно-следственную связь. Поэтому "нет никаких доказательств того, что использование талька вызывает повышенный риск рака".
Кроме того, IARC классифицировала химическое соединение, которое используют для изготовления многих потребителей товаров (от волокон в одежде и коврах до пластмасс) как канцерогенный акрилонитрил. Эксперты нашли "достаточно доказательств" связи акрилонитрила с раком легких.
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