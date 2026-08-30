Женщинам после 50 надо избавиться от этой привычки: кардиологи раскрыли ее опасность

Многие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний можно контролировать с помощью здорового питания и регулярной физической активности.

Кардиологи назвали привычку после обеда, которая негативно влияет на здоровье сердца женщин после 50 лет.

Речь идет о длительном сидении после еды – специалисты советуют заменить его короткой прогулкой, пишет Parade. Дело в том, что с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. По словам кардиолога Альберто Моралеса, с возрастом артерии становятся более жесткими, может повышаться артериальное давление, а в сосудах постепенно накапливаются бляшки.

Кроме того, после 50 лет происходят метаболические изменения – повышение уровня холестерина, развитие инсулинорезистентности и усиление воспалительных процессов. Все это может увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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Почему женщинам после 50 лет стоит особо следить за сердцем

По словам кардиолога Ниши Парих, с возрастом у женщин возникает сразу несколько факторов риска: высокое давление, повышенный холестерин, избыточный вес, преддиабет или диабет.

После менопаузы добавляется ещё один фактор. Как объясняет Моралес, гормон эстроген оказывает защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а во время менопаузы его уровень снижается.

От какой привычки после еды советуют избавиться

Оба кардиолога, опрошенные авторами материала, дали одинаковую рекомендацию: не стоит проводить время сидя сразу после еды.

Вместо этого специалисты советуют выйти на 10–15-минутную прогулку после обеда или перекуса.

Моралес отметил, что после приема пищи уровень сахара в крови может заметно повышаться. Физическая активность в этот момент помогает организму лучше справиться с метаболической нагрузкой.

Парих также обратила внимание на скачки уровня инсулина, особенно после употребления сладких продуктов. Поэтому короткая прогулка после десерта или сладкого перекуса также будет полезной.

По словам врачей, в целом малоподвижный образ жизни является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная физическая активность, напротив, помогает снизить этот риск.

Что еще можно сделать для здоровья сердца

Кардиологи советуют сделать физическую активность частью повседневной жизни. Даже короткая прогулка после обеда может стать простой привычкой, которую легко поддерживать каждый день.

В целом врачи подчеркнули, что многие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний можно контролировать с помощью здорового питания и регулярной физической активности.

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