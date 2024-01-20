Медики отмечают, что самый эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений – сделать прививку.

В Украине растет заболеваемость гриппом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Там напоминают, что это заболевание поражает верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды и может привести к таким осложнениям, как пневмония, тромбоз, воспаление спинного и головного мозга, а также воспаление сердечной мышцы (миокардит).

Медики отмечают, что самый эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений – сделать прививку. При этом ее стоит делать каждый сезон. Тем более, что вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно купить в аптеке, обе прошли государственный контроль качества.

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Также в Минздраве рассказали, что прививки против гриппа рекомендованы людям, которые входят в группы риска тяжелого течения и возникновения осложнений во время болезни:

беременные,

дети до 5 лет,

люди старше 60-65 лет,

люди с хроническими заболеваниями,

люди, живущие с ВИЧ,

люди, имеющие онкологические заболевания.

"Грипп начинается с резкого повышения температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле – добавляются позже. В отличие от гриппа, COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - уточнили врачи.

В Минздраве рекомендуют при первых признаках заболевания обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду.

Заболевания гриппом и COVID-19 в Украине - последние новости

За первую неделю 2024 года в Киеве произошел скачок заболеваний гриппом и коронавирусом. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах.

С осени 2023 года от COVID-19 в Украине умерли почти 600 человек. Сейчас в стране более 2 млн доз вакцин и работает 2 тыс. пунктов прививок.

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