ВОЗ прогнозирует, что в 2050 году возникнет 35 млн новых случаев рака.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году число случаев рака в мире увеличится на 77%.

Международное агентство по исследованию рака ВОЗ изучило данные за 2022 год по более чем 185 странам и 36 формам рака и выявило, что на 10 видов рака пришлось две трети новых случаев и смертей в мире в 2022 году.

Рак легких был наиболее распространенным раком: было зарегистрировано 2,5 млн новых случаев. Рак молочной железы у женщин занял второе место с 2,3 млн новых случаев, за ним следует колоректальный рак с 1,9 млн новых случаев и рак предстательной железы с 1,5 млн новых случаев.

Видео дня

В докладе говорится, что в 2022 году от рака легких умерло 1,8 млн человек, что составило 18,7% всех смертей от рака.

Рак шейки матки был наиболее распространенным раком у женщин в 25 странах, многие из которых расположены в странах Африки к югу от Сахары.

"Новое глобальное исследование ВОЗ проливает свет на серьезное неравенство и отсутствие защиты от рака во всем мире, при этом население, особенно в странах с низким уровнем дохода, не имеет доступа к основам лечения рака", - прокомментировала Бенте Миккельсен, директор Департамента здравоохранения.

ВОЗ прогнозирует, что в 2050 году возникнет 35 млн новых случаев рака. Прогноз отражает старение и рост населения, а также воздействие таких факторов риска, как табак, алкоголь, ожирение и окружающая среда.

"Воздействие этого увеличения не будет ощущаться равномерно в странах с разными уровнями развития. Те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с раком, будут нести на себе основную тяжесть глобального бремени этого заболевания", - заявил в докладе доктор Фредди Брэй, руководитель отдела по надзору за раком в Международном агентстве по исследованию рака.

Онкологические заболевания

Подступность рака заключается в том, что его трудно диагностировать на ранних стадиях, когда лечение может принести пользу. В большинстве случаев врач ставит диагноз, когда болезнь уже дошла до третьей-четвертой стадии.

При этом, осенью 2023 года стало известно, что, начиная с 1990 года, в мире число раковых больных в возрасте до 50 лет резко возросло.

Вас также могут заинтересовать новости: