Они работают на эвакуационных бронированных автомобилях, приобретенных за взносы доноров.

Министерство здравоохранения (Минздрав) показало, как на передовой работают медики на эвакуационных бронированных автомобилях, приобретенных за взносы доноров United24.

"Каждый день они спасают жизни наших защитников", - говорится в сообщении Минздрава. Там добавили, что всего в Украине работает 13 таких автомобилей.

"Скорые" соответствуют баллистическим стандартам НАТО. Их броня защищает от поражения боеприпасами кинетического действия, осколков снарядов полевой артиллерии и подрыва самодельных взрывных устройств.

Кроме того, машины имеют высокую проходимость. "Они могут ехать "на спущенном колесе" от 50 до 150 км в зависимости от веса машины и качества дороги", - отметили в Минздраве.

"Это означает, что наши героические медики тоже надежно защищены", - подытожили в Минздраве.

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Российские оккупационные войскане соблюдают правила ведения войны, нанося удары по медикам на фронте. Об этом сказал офицер, спикер командования медицинских сил ВСУ Станислав Ясинский. "Сейчас на боевых медиков открыта охота. Нам стало известно, что за жизнь наших медиков бойцы противника получают денежное вознаграждение", - сказал Ясинский.

В марте стало известно, что в Украине значительно упростят процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков .

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