Всего одна доза донорской крови может спасти жизни трем людям.

В Украине, как и во всем мире отмечают День донора крови. Доноры крови ежедневно помогают врачам "Охматдета" спасать жизни пациентов, поскольку компоненты крови необходимы во многих случаях.

Об этом речь идет в сообщении "Охматдета". Там уточнили, что врачи используют компоненты крови при оперативных вмешательствах, лечении тяжелых соматических пациентов, недоношенных детей, онкогематологических и онкологических больных, трансплантации костного мозга, почек и печени, оказании экстренной медицинской помощи.

"В центре Службы крови Охматдета доноры могут сдать цельную кровь, а также ее компоненты: тромбоконцентрат, плазму, гранулоциты. Донором может стать человек от 18 до 65 лет, который не имеет противопоказаний к донации", - пояснили в больнице.

В "Охматдете" отметили, что у них будущего донора ждет осмотр медика и сдача анализов, а кровь каждого донора тщательно исследуется - определяются группа крови и резус-фактор, проверяется на наличие вирусов (ВИЧ-инфекция, гепатит В, гепатит С, сифилис).

"Всего одна доза донорской крови может спасти жизни трем людям. Потребность в ней есть всегда. И особенно в военное время", - добавили в МВД.

Как сдать кровь в Украине

Если вы хотите стать донором крови, позвоните в выбранный центр крови, узнайте потребность в компонентах крови и противопоказания к донации. Перед сдачей крови необходимо соблюдать диету и ознакомиться с противопоказаниями к процедуре.

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