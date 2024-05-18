Операция длилась 4,5 часа. Сейчас девочка уже начинает употреблять твердую пищу.

Львовские врачи спасли девочку, которая 6 лет не могла есть из-за того, что у нее был обожжен моющим средством пищевод.

Хирурги провели редкое оперативное вмешательство и заменили пораженный орган ребенка фрагментом ее собственной толстой кишки. Таким образом они вернули ей способность нормально питаться, пишет Первое медицинское объединение Львова в соцсети.

Пациентка - 8-летняя Дианка из Тернополя. Когда ей было 11 месяцев, она выпила жидкость для мытья посуды. "Мама Дианы сразу же вызвала скорую. В больнице крохе промыли желудочно-кишечный тракт и выяснили, что жидкость успела обжечь слизистую оболочку пищевода. Почти месяц девочке лечили последствия ожога. И все вроде бы обошлось. Однако потом у Дианы начались проблемы: чрезмерное слюноотделение и трудности с глотанием пищи", - поделились подробностями врачи.

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Медики установили диагноз: послеожоговый рубцовый стеноз пищевода. То есть мышцы превратились в рубец, который сжал пищевод и пища уже не могла проходить по нему.

"Годами Дианка постоянно приезжала в больницу на бужирование. Это такая процедура, во время которой ребенку под наркозом вводят специальный баллончик, который под давлением расширяет пищевод. Однако со временем процедура перестала быть эффективной. Ее приходилось выполнять все чаще и чаще. А ребенок мог есть только жидкое", - рассказали специалисты.

За спасением мама девочки обратилась к львовским специалистам Больницы Святого Николая. На момент хирургического вмешательства диаметр пищевода ребенка сузился до критического размера - одного миллиметра. В то время как норма составляет 1,5 см. Как подчеркнули специалисты, промедление с операцией могло привести к тому, что ребенок не мог бы уже не то что потреблять жидкую пищу, а даже - пить.

"Мы решили выполнить пациентке загрудинную толстокишечную пластику пищевода. То есть пищевод ребенка мы заменили частью его собственного толстого кишечника. Мы взяли фрагмент длиной 26 см, провели транспозицию за грудину, пришили его сверху - к горлу, а снизу - к желудку. То есть сейчас пища попадает в желудок Дианы через пересаженную частичку кишки, которая теперь выполняет функцию пищевода", - рассказали детали хирурги.

Они добавили, что операция длилась 4,5 часа. Сейчас девочка выздоравливает и начинает употреблять твердую пищу.

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