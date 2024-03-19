Вместо 4 месяцев офицерские курсы теперь будут длиться 40 дней.

В Украине значительно упростят процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Отныне получить звание младшего лейтенанта и вернуться служить на более соответствующую должность можно всего за 40 дней, которые включают: курсы онлайн и 18 дней практических занятий в стенах Военно-медицинской Академии ВСУ", - рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Отмечается, что норма об офицерском звании за 40 дней, касается мобилизованных медицинских работников, которые не заканчивали военную кафедру. Ранее им нужно было проходить 4-месячные курсы. Сокращенный курс будет включать 22 дня теоретических занятий и 18 дней практики.

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Для гражданских врачей, которые хотят получить офицерское звание, курс будет составлять 4 месяца.

Медики на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, боевой медик Ярина Черногуз высказалась за обязательную мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины. По ее убеждению, для женщин найдется много работы в армии, где голова и ловкие руки важнее физической выносливости.

Также мы рассказывали историю боевого медика Ивана Мужнюка. По его словам, россияне хорошо понимают важность медиков на передовой, поэтому пытаются их уничтожать в приоритетном порядке.

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