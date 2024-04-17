Несмотря на войну, родители ребенка решились приехать в Украину для проведения операции.

Львовские детские нейрохирурги удалили часть полушария мозга 4-летней Рэйчел Гриббен из Северной Ирландии, чтобы избавить от тяжелых судорожных приступов, которые несли угрозу жизни и сдерживали развитие ребенка.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, семья с Британских островов преодолела 3000 километров, чтобы обратиться за помощью именно к специалистам крупнейшего в западных областях Украины Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии. Здесь лечат детей из разных уголков Украины, а вот из-за рубежа - впервые.

По данным медиков, 4-летняя Рэйчел - третья дочь в семье. Когда девочке было полтора года, родители заметили, что она отстает в развитии. Также у ребенка появились незначительные подергивания тела. А уже через несколько месяцев она перенесла первый тяжелый судорожный приступ.

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"Медики диагностировали эпилепсию с эпилептическими спазмами. Это такой вид судорог, при которых по всему головному мозгу возникают разряды. Также врачи обнаружили фокально-кортикальную дисплазию, то есть плохо развитые извилины мозга, которые и провоцировали судороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с каждым месяцем приступы у Рэйчел усиливались и учащались. Противосудорожная терапия уменьшила их количество, но они все еще регулярно случались и дальше сдерживали развитие девочки.

В поисках спасения родители ребенка узнали об известном американском нейрохирурге Люке Томиче. Он сказал, что хирургическим путем девочку можно избавить от 80-90% приступов, и посоветовал ирландской семье обратиться за помощью к команде украинских специалистов, которую возглавляет опытный нейрохирург детской больницы св. Николая Михаил Ловга.

Несмотря на угрозу ракетных обстрелов, родители крохи решились приехать во Львов. Первый сигнал воздушной тревоги очень их напугал.

"Когда мы сидели в укрытии больницы с другими мамами, детьми, мое сердце просто разбилось", - рассказывает мама Рэйчел Кэтрин.

Нейрохирурги начали подготовку к вмешательству. Невролог-эпилептолог отделения Мария Павлюк с коллегами провела полное обследование ребенка для определения максимально точного расположения очага эпилептогенной активности, и обнаружила зону, которая совпадала с зоной мальформации, то есть патологии коры головного мозга.

Собрав всю информацию, команда нейрохирургов взялась за тщательное планирование операции. Сверхважно было выбрать самый безопасный вариант доступа к пораженному участку мозга.

"Мы выбрали интересный - комбинированный доступ. Поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили. А потом удалили полностью. Крайне важно было быть максимально далеко от участка, который отвечает за движения конечностями. А фокальная кортикальная дисплазия, то есть эта измененная часть мозга, была очень близко к той зоне. Именно поэтому мы работали совместно с нейрофизиологами, используя сверхсовременные технологии - интероперационный мониторинг и "навигационную систему", которые помогают нам избежать повреждений здоровых участков мозга", - рассказал Михаил Ловга.

Операция длилась 7 часов и прошла успешно. Благодаря ей удалось достичь желаемого результата. Судороги полностью отсутствуют и больше не будут задерживать развитие ребенка. Рейчел уже вернулась домой.

Другие уникальные операции, проведенные детям во Львове

В детской больнице Святого Николая во Львове известный итальянский хирург Роберто Брамбилла совместно с ортопед-травматологами успешно вживили стволовые клетки трем детям с нарушениями подвижности конечностей.

Этот метод лечения дает шанс детям с ожоговыми травмами и другими патологиями увеличить подвижность в конечностях.

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