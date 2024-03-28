Передовые хирургические пункты являются приоритетными целями для врага.

Российские оккупационные войска не соблюдают правила ведения войны, нанося удары по медикам на фронте.

Об этом рассказал в эфире телемарафона офицер, представитель командования медицинских сил ВСУ Станислав Ясинский. "Сейчас на боевых медиков открыта охота. Нам стало известно, что за жизнь наших медиков бойцы противника получают денежное вознаграждение", - сказал Ясинский.

Спикер также добавил, что все передовые стабилизационные и хирургические пункты являются приоритетными мишенями для врага.

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"Мы вынуждены постоянно менять их дислокацию. Когда мы были на прошлой неделе в одном стабилизационном пункте на передовой, за неделю до этого туда прилетел снаряд и КАБ. Все остались живы только потому, что этот пункт находится глубоко под землей", - рассказал Ясинский.

Он добавил, что из-за подобных сложностей, "золотой час" по стандартам НАТО в реалиях этой войны превращается в "золотые сутки".

По стандартам НАТО, между ранением и оказанием первой домедицинской помощи должно пройти около 10 минут. Доставка раненого в стабилизационный пункт - 1 час. Доставка в госпиталь - 2 часа. Но ни одна страна НАТО не встречалась с войной такого масштаба. В таких условиях эвакуация значительно растягивается.

Именно поэтому, Силы обороны Украины вместе с медицинскими силами разработали уникальный алгоритм эвакуации с поля боя.

"Когда ранили бойца на передовой, об этом сразу по рации сообщают врачу-санитару. И он сразу или оказывает первую помощь, или следит за тем, чтобы бойцы, побратимы оказали эту медицинскую помощь. Ведь передовая - это красная зона. Там нельзя просто встать и выйти оттуда. В случае ранения, в зависимости от тяжести, боец или сам выходит, или его оттягивают. И эти 5 км - это самый тяжелый путь, до взводно-опорного пункта. Этот путь может длиться и сутки", - рассказал он о ситуации.

Российско-украинская война продолжается: что стоит знать

По информации от 3 ОШБР, Россия пытается прорваться в новое село возле Авдеевки. Ситуация на этом направлении остается сложной.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ряд стран, включая Украину, обсуждают, как сесть за стол переговоров.

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