Российские оккупационные войска не соблюдают правила ведения войны, нанося удары по медикам на фронте.
Об этом рассказал в эфире телемарафона офицер, представитель командования медицинских сил ВСУ Станислав Ясинский. "Сейчас на боевых медиков открыта охота. Нам стало известно, что за жизнь наших медиков бойцы противника получают денежное вознаграждение", - сказал Ясинский.
Спикер также добавил, что все передовые стабилизационные и хирургические пункты являются приоритетными мишенями для врага.
"Мы вынуждены постоянно менять их дислокацию. Когда мы были на прошлой неделе в одном стабилизационном пункте на передовой, за неделю до этого туда прилетел снаряд и КАБ. Все остались живы только потому, что этот пункт находится глубоко под землей", - рассказал Ясинский.
Он добавил, что из-за подобных сложностей, "золотой час" по стандартам НАТО в реалиях этой войны превращается в "золотые сутки".
По стандартам НАТО, между ранением и оказанием первой домедицинской помощи должно пройти около 10 минут. Доставка раненого в стабилизационный пункт - 1 час. Доставка в госпиталь - 2 часа. Но ни одна страна НАТО не встречалась с войной такого масштаба. В таких условиях эвакуация значительно растягивается.
Именно поэтому, Силы обороны Украины вместе с медицинскими силами разработали уникальный алгоритм эвакуации с поля боя.
"Когда ранили бойца на передовой, об этом сразу по рации сообщают врачу-санитару. И он сразу или оказывает первую помощь, или следит за тем, чтобы бойцы, побратимы оказали эту медицинскую помощь. Ведь передовая - это красная зона. Там нельзя просто встать и выйти оттуда. В случае ранения, в зависимости от тяжести, боец или сам выходит, или его оттягивают. И эти 5 км - это самый тяжелый путь, до взводно-опорного пункта. Этот путь может длиться и сутки", - рассказал он о ситуации.
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