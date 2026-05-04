Выращенные в лаборатории водоросли дают столько же витамина B12, как говядина, - ученые

Новая форма водоросли спирулины может стать ценным источником питания для миллионов детей.

Спирулина уже давно известна, как богатый питательными веществами продукт. Теперь исследователи сообщают, что специально выращенная форма этих сине-зеленых водорослей может производить биологически активный витамин B12. Как пишет Scitech Daily, количество витамина в водоросли сопоставимо с говядиной.

Исследование, опубликованное в журнале Discover Food, было проведено под руководством доктора Асафа Цахора из Университета Райхмана совместно с коллегами из Исландии, Дании и Австрии. Их команда изучала систему, использующую свет для выращивания так называемой фотосинтетически контролируемой спирулины. В этой установке спирулина выращивается в закрытых фотобиореакторах при искусственном освещении.

В отличие от обычной спирулины, которая в основном содержит псевдоформу витамина B12, не усваиваемую организмом, эта версия производит активный витамин B12. Причем это именно та форма, которая действительно необходима организму. По словам исследователей, это первый случай обнаружения биологически активного витамина B12 в спирулине.

Дефицит витамина B12 остается одним из наиболее распространенных дефицитов микронутриентов в мире. Считается, что более миллиарда человек страдают от его низкого уровня. Этот витамин необходим для производства ДНК, функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток. Тяжелый дефицит может привести к анемии, повреждению нервной системы, проблемам с памятью и задержке развития у младенцев. Решение этой проблемы затруднено, поскольку большинство природных источников B12 поступают из продуктов животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты.

Рекомендуемую суточную норму потребления витамина B12 (2,4 мкг/день) помогают удовлетворить говядина и молоко. А спирулина представляется как возможная альтернатива, поскольку она богата белком, незаменимыми аминокислотами, железом и другими микроэлементами. Она также привлекает внимание своими антиоксидантными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Однако в обычной спирулине не было нужного витамина. Именно поэтому исследователи решили выращивать ее новую форму.

Полученная биомасса содержит биологически активный витамин B12 в количествах, сопоставимых с говядиной (1,64 мкг/100 г против 0,7–1,5 мкг/100 г в говядине).

Поскольку система предназначена для контролируемого промышленного производства, команда смоделировала, что может произойти, если ее масштабировать в Исландии, где большая часть электроэнергии поступает из возобновляемых геотермальных и гидроэнергетических источников. В одном из сценариев, Исландия сможет производить 306 400 тонн биомассы спирулины ежегодно. Исследователи считают, что это позволило бы удовлетворить суточную норму потребления более чем 13,8 миллионам детей в возрасте от 1 до 3 лет.

