Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Днепропетровской области.

В Украине за сутки выявили 24 440 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2455 детей и 665 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1553 человека; зафиксировано 287 летальных случаев; выздоровели 33 238 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 96 972.

За все время пандемии в Украине

заболели - 4 758 773 человека;

выздоровели - 3 985 601 человек;

летальных исходов - 104 932;

проведено ПЦР-тестирований - 19 430 200.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 4193;

Винницкая область - 490;

Волынская область - 835;

Днепропетровская область - 2159;

Донецкая область - 1366;

Житомирская область - 540;

Закарпатская область - 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область - 1149;

Кировоградская область - 488;

Луганская область - 518;

Львовская область - 821;

Николаевская область - 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область - 1490;

Ровенская область - 659;

Сумская область - 562;

Тернопольская область - 438;

Харьковская область - 588;

Херсонская область - 765;

Хмельницкая область - 533;

Черкасская область - 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область - 574.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.