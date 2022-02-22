В Украине за сутки выявили 24 440 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2455 детей и 665 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1553 человека; зафиксировано 287 летальных случаев; выздоровели 33 238 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 96 972.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 758 773 человека;
- выздоровели - 3 985 601 человек;
- летальных исходов - 104 932;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 430 200.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 4193;
Винницкая область - 490;
Волынская область - 835;
Днепропетровская область - 2159;
Донецкая область - 1366;
Житомирская область - 540;
Закарпатская область - 415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область - 1149;
Кировоградская область - 488;
Луганская область - 518;
Львовская область - 821;
Николаевская область - 1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область - 1490;
Ровенская область - 659;
Сумская область - 562;
Тернопольская область - 438;
Харьковская область - 588;
Херсонская область - 765;
Хмельницкая область - 533;
Черкасская область - 1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область - 574.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.