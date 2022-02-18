Пока это единичные случаи.

В Украине зафиксированы новые подвиды штамма коронавируса "Омикрон".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Относительно вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи. И на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую скорость передачи и чуточку более тяжелое течение", - сказал Кузин.

Он также добавил, что сейчас Минздрав не фиксирует его массово, "это единичные случаи, в основном у людей, которые вернулись из-за границы".

Что известно о BA.2

Этот вариант штамма "Омикрон" иногда называют "невидимым", поскольку он не имеет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от дельты.

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразный, чем Омикрон BA.1. Но, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают от этого подвида.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что отличием "Омикрона" от предыдущих штаммов коронавируса является то, что инкубационный период заболевания, вызванного этим вариантом, значительно короче - от 2 до 5 дней, а передается он в 7 раз быстрее, чем штамм "Дельта".

Одним из симптомов, характерным для "Омикрона", является боль в горле.

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