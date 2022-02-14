Медик сказал, из-за чего человек с "Омикроном" может оказаться в больнице.

Пока нельзя сказать, что штамм COVID-19 "Омикрон" – легкая простуда, это такой же тяжелый коронавирус, который может достаточно серьезно поражать легкие.

Если при "Омикроне" температура не падает долгое время, есть 37,5 и выше, это может быть признаком тяжелого течения заболевания, рассказал львовский врач Тарас Жиравецкий на своем канале в YouTube.

По его словам, это самый простой симптом.

"Есть вариант тяжелого ковида с низкой температурой, но, опять же, очень часто пациенты думают, что если температура была три дня, а потом упала до 36,2 – все хорошо – нет, то есть на шестой, седьмой, восьмой день может снова подняться температура, и снова создать проблему, которая требует довольно часто стационарного лечения...", – добавил медик.

Ранее Тарас Жиравецкий говорил, что для того, чтобы легче перенести коронавирус, температуру стоит сбивать.

Напомним, в конце января министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в Украине стартовала новая вспышка COVID-19, спровоцированная "Омикроном". Глава Минздрава отмечал, что новый штамм коронавируса диагностировали уже в 20 областях нашего государства.

По данным министерства, первые симптомы "Омикрона" у инфицированных появляются в среднем через трое суток. Одним из симптомов этого штамма является лихорадка.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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