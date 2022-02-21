Число госпитализаций пациентов коронавирусной болезнью уменьшается уже вторую неделю подряд.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, в Украине стали более явными признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге относительно ситуации с распространением COVID-19.

По словам министра, на сегодняшний день Украина находится на 41-м месте среди 54-х территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч человек.

"В Украине первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю перешли в более явные. Количество выявленных новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%, или на 43 тыс. 616 случаев и составляет 191 тыс. 640 случаев", - рассказал он.

Кроме того, Ляшко отметил, что количество госпитализаций также уменьшается уже вторую неделю подряд. Так, за прошедшую неделю в больницы было госпитализировано 20 тыс. 402 пациента, что на 4 тысячи меньше, чем на прошлой неделе.

Он также добавил, что прошедшая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов было больше, чем количество госпитализированных. В частности, на прошлой неделе из больниц выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано.

"Недельное количество "ковидных" госпитализаций спадает в 21-м из 25 регионов Украины. В остальных четырех регионах (Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях) ситуация остается контролируемой", - добавил глава Минздрава.

Он сообщил, что в настоящее время в учреждениях здравоохранения находятся 24 тыс. 716 больных COVID-19, а загруженность коек с кислородом за неделю также снизилась на 5,5% и составляет 35%.

По словам Ляшко, загруженность детских коек также остается контролируемой и сохраняется на уровне 31%, что на 9% меньше, чем на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Украине обнаружено новых более 13,5 тыс. больных COVID-19, коронавирусной болезнью вчера госпитализировали более 1,8 тыс. человек, умерли – 127.

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