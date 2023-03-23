В Минздраве подчеркнули, что бустер очень важен для того, чтобы обновить и продлить защиту от COVID-19.

В Украине увеличивается количество больных с осложнениями коронавируса. Из-за этого Министерство здравоохранения инициировало проведение серии мероприятий в поддержку вакцинальной кампании в 10 регионах Украины в течение марта-апреля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, на данный момент 15,5 млн человек в Украине вакцинированы двумя дозами, и лишь 3,1 млн человек – первой бустерной дозой и только более 260 тысяч человек – двумя бустерными дозами прививки. В министерстве подчеркнули, что бустер очень важен для того, чтобы обновить и продлить защиту от COVID-19.

"В Украине сейчас циркулируют штамм Омикрон и еще 10 подтипов вируса SARS-CoV-2. Для нас рискованной является ситуация появления и фиксация подтипа Омикрона ХВВ 1.5, более известного как "Кракен". Для этого штамма характерна быстрая передача инфекции от человека к человеку. При условии постоянного пребывания в бомбоубежищах, невозможности соблюдать противоэпидемические нормы – значительно возрастает риск быстрого распространения инфекции и вероятность того, что больше людей заболеют коронавирусной болезнью", – подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Чтобы предотвратить осложнения от заболевания, Кузин призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19. Он отметил, что в Украине имеются качественные, безопасные и эффективные вакцины.

В то же время врач-инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что вакцинация не гарантирует, что человеку удастся избежать инфицирования.

"Однако уже доказано, что прививка значительно облегчает течение заболевания и снижает риск возникновения осложнений, которые могут быть критическими в условиях войны. Мы наблюдаем стабильный рост заболеваемости COVID-19 – около 15 тысяч подтвержденных случаев за прошедшую неделю. Увеличивается также количество госпитализированных из-за COVID-19 и умерших – до 100 летальных случаев в неделю", – объяснил он.

По словам Лапия, среди умерших в результате этой болезни 85% составляют люди в возрасте от 65 лет, которые должны пройти базовый курс вакцинации и получить хотя бы одну бустерную прививку.

Коронавирус в Украине

В начале марта 2023 года стало известно, что по крайней мере в шести областях Украины зафиксирован штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 "Кракен". Первого пациента с этим штаммом обнаружили в Сумской области.

В Минздраве прогнозировали, что зимняя волна COVID-19 в Украине закончится уже к середине марта. Кроме того, ожидалось, что снижение заболеваемости короновирусом произойдет до конца месяца.

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