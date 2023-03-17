Енотовидная собака – экзотическое животное, которым торговали на рынке Уханя, откуда началась пандемия.

Источником появления коронавируса могла быть енотовидная собака. Ими торговали на рынке в китайском Ухане, где началась первая вспышка эпидемии. К таким выводам пришла международная группа экспертов по вирусам, пишет The New York Times.

Ученые изучили генетические пробы, взятые на рынке и вокруг него в первые недели после начала эпидемии. К тому времени животных с рынка уже убрали, но исследователи взяли мазки со стен, полов, металлических клеток и тележек, которые часто использовались для перевозки животных.

Положительный результат на коронавирус дали те мазки, в которых присутствовал генетический материал енотовидной собаки. Правда, ученые признают, что это само по себе не доказывает, что именно эти собаки были источником вируса.

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"Другое животное могло передать вирус людям, или кто-то, зараженный вирусом, мог передать вирус енотовидной собаке", – говорят ученые.

Однако анализы показали, что енотовидные собаки, вероятно, являются частью того сценария, в рамках которого вирус перешел от дикого животного к человеку.

Издание отмечает, что китайские ученые еще год назад опубликовали свое исследование по тем же образцам с рынка в Ухане. Но они пришли к выводу, что следы вируса в пробах появились от инфицированных людей, которые делали покупки или работали на рынке, а не от животных.

Происхождение коронавируса – что известно

В конце февраля уже давно стихшие дебаты о происхождении коронавируса вспыхнули с новой силой, когда Министерство энергетики США подало в Белый дом и Конгресс новый отчет, где причиной появления вируса была названа утечка из китайской биолаборатории.

С этими выводами согласны и эксперты ФБР. Глава ведомства Кристофер Рэй отметил, что китайские власти всячески препятствуют проведению объективного расследования.

Однако в США есть еще четыре государственных агентства, которые наоборот склоняются к естественному происхождению вируса. При этом ВОЗ и вовсе заявила, что официальное расследование причин появления коронавируса "зашло в тупик".

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