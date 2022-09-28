В Минздраве призвали украинцев вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелое течение болезней.

В Украине в течение эпидемического сезона 2022-2023 гг. предусматривается циркуляция вирусов гриппа и коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, украинцам стоит вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелом течении болезней.

Так, по данным Минздрава, в Украине стоит ожидать такие штаммы гриппа:

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вирус, подобный A/Victoria/2570 / 2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

В ЦОЗ отметили, что несмотря на постоянные антигенные изменения вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины. Для профилактики гриппа в следующем сезоне предложили четырехвалентные вакцины.

"Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 (относится к категории ОРВИ) является вакцинация. Обе прививки относятся к рекомендуемым. Также помните, что лечить вирусные заболевания антибиотиками - ложное к утвержденным протоколам лечения", - отмечают медики.

Также в Минздраве напомнили, что избежать заболеваний поможет профилактика и соблюдение эпидемических норм, таких как:

вакцинация против гриппа и COVID-19;

ношение масок;

избегание мест, где есть большие скопления людей;

соблюдение "этикета кашля" (закрывайте рот и нос платочком или сгибом локтя);

изоляция при первых симптомах гриппа и ОРВИ.

На днях в Министерстве здравоохранения Украины отмечали рост в стране количества новых больных COVID-19.

7 сентября 2022 года эпидемиолог, профессор Наталья Виноград в эфире телемарафона выразила мнение, что коронавирус превратился в обычное сезонное заболевание, которое будет с человечеством всегда.

По данным Минздрава, за неделю с 5 по 11 сентября в Украине выявили более 23,8 тыс. больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство здравоохранения планирует разрешить прививка четвертой дозой от COVID-19 для всех украинцев.

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