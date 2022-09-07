Вирус уже из пандемического варианта перешел в один из видов ОРВИ.

Коронавирус уже превратился в обычное сезонное заболевание, которое будет с человечеством всегда.

Об этом сообщила эпидемиолог, профессор Наталья Виноград в эфире телемарафона.

"Этот подъем – а это уже седьмой подъем заболеваемости, который наблюдается планетарно, это не только проблема Украины, – он является "мягким" по сравнению с предыдущими... Седьмая волна –наименьшая во всем мире, то же самое наблюдается в Украине. Мы имеем третий год пандемии, и за это время более 611 млн людей на планете переболели", - сказала Виноград.

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По ее словам, сегодня COVID-19 вполне вписывается в группу сезонных гриппоподобных заболеваний, если клиническая картина более тяжелая, или в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

"И мы уже видим, что он будет иметь осенне-зимнюю сезонность и отсутствие тяжелых клинических форм в таком количестве, которые мы имели раньше. У нас сегодня реанимации не заняты. Вирус уже из пандемического варианта перешел в устойчивый, один из видов ОРВИ, который будет с нами дальше идти, очевидно, столько, сколько будет существовать человечество", - отметила эпидемиолог.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство здравоохранения планирует разрешить прививка четвертой дозой от COVID-19 для всех украинцев.

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