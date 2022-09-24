В министерстве призывают украинцев вакцинироваться.

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают рост в стране количества новых больных COVID-19.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

"Происходит традиционный рост количества новых больных COVID-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что в Украине используется несколько вакцин.

Для первичного курса вакцинации достаточно использовать одну из них: Comirnaty от Pfizer-BioNTech - две дозы вакцины с интервалом в 3 недели; CoronaVac от Sinovac Biotech - две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней; Jcovden (Janssen) от Johnson&Johnson - достаточно одной дозы вакцины.

"При полном первичном курсе вакцинации любой из этих вакцин генерируется зеленый COVID-сертификат, который является подтверждением пройденного курса вакцинации", - напомнили в Минздраве.

Для вакцины Jcovden (Janssen) для некоторых дат вакцинации COVID-сертификат будет генерироваться только с конца октября из-за технических ограничений, вызванных обновлением спецификации сертификатов в Европейском Союзе и, соответственно, Украине.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, первые массовые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были зафиксированы в конце декабря 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии, а правительства многих государств ввели обязательные меры по противодействию ей, в частности требование ношения защитных масок.

7 сентября 2022 года эпидемиолог, профессор Наталья Виноград в эфире телемарафона выразила мнение, что коронавирус превратился в обычное сезонное заболевание, которое будет с человечеством всегда.

По данным Минздрава, за неделю с 5 по 11 сентября в Украине выявили более 23,8 тыс. больных COVID-19.

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