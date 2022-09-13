По данным Минздрава, за прошедшую неделю в Украине выявлено более 23,8 тыс. больных коронавирусом.

Швеция передаст Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer / BioNTech.

Как сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, помощь передали на запрос Киева, пишет "Европейская правда".

При этом, отмечается, что Украине передают более новую версию вакцины, адаптированную к штамму "Омикрон". Вероятно, речь идет о Comirnaty Original / Omicron BA.1.

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"Украина будет одной из первых стран в мире за пределами ЕС, которые получат новую, адаптированную вакцину", - отмечают в коммюнике МИД.

Стоит отметить, что сейчас Украина испытывает недостаток вакцины Pfizer для проведения бустерной дозы. Особенно немало жалоб слышно от украинцев, которые хотят получить вторую бустерную прививку.

Обращаем внимание еще и на то, что по последним данным Минздрава за неделю с 5 по 11 сентября в Украине выявили более чем 23,8 тыс. больных COVID-19.

"За период с 5 по 11 сентября в Украине зафиксировано 23 тыс. 864 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 тыс. 706, медработников – 551)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минздрава, 81 тыс. 37 человек вакцинированы против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 33,3% составляют первые дозы, 8% – вторые дозы, 56,5% – первые бустерные дозы, 2,2% – вторые бустерные дозы.

Также сообщается, что за прошедшую неделю госпитализированы 4 тыс. 734 человек, зафиксировано 70 летальных случаев, выздоровели от коронавирусной болезни 11 тыс. 824 человека.

За все время пандемии в Украине зафиксировано: заболевших – 5 млн 96 тыс. 397 человек, выздоровели – 4 млн 947 тыс. 296 человек, летальных случаев – 108 тыс. 955, проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 31 млн 758 тыс. 33. От начала вакцинальной кампании привиты 16 млн 65 тыс. 538 человек, из них две дозы получили 15 млн 301 тыс. 624 людей, первую бустерную дозу – 2 млн 055 тысяч. 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 тыс. 581.

"Важно, что около 764 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,2 млн – первую бустерную дозу", - добавили в ведомстве.

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