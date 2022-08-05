За последнюю неделю было зафиксировано 2,8 тыс. случаев, неделей ранее – чуть более 2 тыс.

В Украине растет количество случаев распространения ковида.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы фиксируем постепенный рост случаев за последнюю неделю было зафиксировано 2800 случаев заболевания ковидом. Неделю до того было чуть более 2 тыс. случаев, неделей ранее зафиксировано 1,8 тыс. случаев заболевания. В то же время коечная нагрузка на больницы незначительная, на уровне 4%", - рассказал Ляшко.

По его словам, ковид отбросил весь мир на 10 лет назад в вопросе устойчивости к противомикробным препаратам. Было бесконтрольное употребление при первых проявлениях пневмонии и значительно увеличило количество микробов, не чувствительных к антибиотикам.

Также он сообщил, что за неделю реализации новой инициативы было выписано почти 10 тыс. электронных рецептов на антибиотики.

"Больше всего электронных рецептов было выписано в городе Киев, Днепропетровской и Львовской областях. Рецепты выписываются нашими врачами на тех территориях, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине снова свирепствует коронавирус. Сразу несколько областей сообщили о резком росте количества больных. На Буковине за месяц обнаружили уже вдвое больше пациентов, чем в начале лета. А на Днепропетровщине печальная статистика выросла на 20%, и это только за последнюю неделю. От новой волны коронавируса, которая может накрыть Украину осенью, спасет только прививки, утверждают врачи.

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