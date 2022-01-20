В "Укрзализныце" сообщили перечень и график работы таких пунктов.

Бустерную дозу вакцины против COVID-19 уже можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", это вокзалы таких городов:

Киев - пункт работает ежедневно, с 08:00 до 23:00;

Днепр - с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00;

Львов - ежедневно, с 15:00 до 18:00;

Одесса - с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;

Винница - ежедневно, с 09:00 до 14:00;

Запорожье - ежедневно, с 08:00 до 20:00;

Николаев - с 11:00 до 16:00, по четным дням;

Сумы - пункт вакцинации работает во вторник и четверг, с 12:00 до 15:00;

Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье - с 08:30 до 10:00;

Ривне - ежедневно, с 09:00 до 14:00;

Хмельницкий - ежедневно, с 10:00 до 16:00;

Кривой Рог - пункт работает по вторникам с 08:00 до 12:00;

Коростень - с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;

Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 14:00;

Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу - с 09:00 до 12:00;

Коломыя - понедельник, среда, пятница - с 09:00 до 18:00 (перерыв: 13:00-14:00), во вторник и четверг - с 09:00 до 20:00 (перерыв: 14:00-15:00), в субботу и воскресенье - с 09:00 до 14:00;

Ковель - ежедневно, с 10:00 до 18:00;

Шепетовка - с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

Отмечается, что для бустерной дозы предпочтительно использовать РНК-вакцины — Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действительным 270 дней.

В "Укрзализныце" сообщили, что с начала функционирования пунктов вакцинации от вируса COVID-19 на железнодорожных вокзалах пуктами уже воспользовались более 121 тыс. желающих.

Как сообщал УНИАН, с 6 января 2022 года Министерство здравоохранения разрешило получить бустерную дозу всем совершеннолетним украинцам, которые перед тем уже получили две дозы вакцины от вируса COVID-19. После получения второй дозы должно пройти от шести до девяти месяцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.