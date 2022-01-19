6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Члены Кабинета министров сегодня получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вместе с коллегами в КМУ получил свою бустерную дозу антиковидной вакцины. От моей второй прививки прошло более 6 месяцев, поэтому воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от коронавирусной болезни. Базовый курс прививки был вакциной AstraZeneca, бустерная доза, в соответствии с рекомендациями НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике - УНИАН) - мРНК вакциной. Я выбрал Moderna", - сообщил глава Минздрава.

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Вместе с Ляшко третью прививку получили и премьер-министр Денис Шмыгаль, и министр образования Сергей Шкарлет и другие члены правительства.

Как сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Сегодня, 19 января, Кабмин установил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации на уровне 270 дней вместо 365.

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