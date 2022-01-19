Также определен порядок формирования и использования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы, утверждены образцы COVID-сертификатов в части указания факта о вакцинации бустерной дозой.

Кабинет министров установил срок действия международного и внутреннего COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 июня 2021 г. № 677" принято во время заседания правительства.

Решением обновлен порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19 в части установления срока действия СОVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию, на уровне 270 дней, определение порядка формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

"Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности", - говорится в постановлении.

Читайте такжеФизические карточки для "тысячи Зеленского" : в Минэкономики спрогнозировали, когда появятся"Документ регулирует вопросы выдачи сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 до 270 дней. Теперь любому, кто вакцинировался бустером, сразу срок сертификата будет продлен и будет иметь срок действия до 270 дней", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Что предшествовало

Европейская комиссия в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов. Речь идет о "зеленом" COVID-сертификате, который свидетельствует о двух дозах прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. В странах Европы сертификат о вакцинации от коронавируса будет действовать не 365 дней, а 270 - девять месяцев.

Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

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