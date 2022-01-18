Коронавирус не исчезнет еще в течение нескольких лет. Но средства, которые есть у человечества, скоро позволят вернуться к прежней жизни.
Об этом заявил гендиректор "Pfizer" Альберт Бурла в интервью La Repubblica.
"Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имеет столько мутаций, что мы заново открыли греческую азбуку", - отметил Бурла.
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Вместе с тем Бурла не считает, что появление нового штамма "Омикрон" означает окончание эпидемии COVID-19.
"Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной 2022 года, благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам", - резюмировал гендиректор Pfizer.
Ранее немецкий вирусолог предположил, что пандемия коронавируса может стать эндемией, а все из-за Омикрона.