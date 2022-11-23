Девочек, родившихся преждевременно, назвали Злата, Вика и Ева.

В Одессе медики помогли родить тройню переселенке. Женщина переехала из Харькова из-за войны. Роды начались преждевременно.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета, переселенка родила девочек. Трое ее дочерей появились на свет с весом от 1300 до 1800 граммов

"Из-за войны и обстрелов Ирина с семьей вынуждена была покинуть Харьков, поэтому ожидаемая беременность в дальнейшем находилась под наблюдением одесских врачей. Трое девочек родились преждевременно с весом от 1300 до 1800 граммов. В течение месяца младенцев ухаживали медики в отделении интенсивной терапии Одесского городского роддома №5", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что девочек назвали Злата, Вика и Ева. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Они окрепли и подросли, сегодня их вместе с мамой уже выписали. Дети будут находиться под последующим патронажем и получать всестороннюю поддержку от одесских медиков.

Роженицы в Украине: необычные случаи

В прошлом году жительница Львова родила шестнадцатого ребенка. Как шутили врачи, они ждут женщины за два года.

В феврале этого года стало известно, что на Львовщине женщина родила дочь дома, а сына - в роддоме на следующий день. День рождения двойняшки будут праздновать отдельно. Девочка родилась одного числа, а ее братик - на следующие сутки.

А недавно в Одессе женщина родила ребенка в катакомбах. Младенца удалось спасти, ведь он находился в ужасных условиях.

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