Многодетная жительница Львова родила шестнадцатого ребенка.

Об этом сообщают на странице родильного отделения коммунальной 3-й ГКБ Львова в Facebook.

В этом отделении врачи приняли у нее уже двенадцать родов.

"Эта женщина могла бы войти в Книгу Гиннеса. Ее рекорд - это ее дети.16-е роды. Последние 12 произошли в нашем родильном отделении", - говорится в сообщении.

16 декабря женщина родила шестнадцатого ребенка - мальчика. Дома ее ждут восемь сыновей и семь дочек.

Читайте такжеПервая операция: львовские врачи спасли ребенка с дыркой в сердце"Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - отметили в больнице.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка.

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