Во Львове женщина родила 16 ребенка / фото родильное отделение коммунальной 3-й ГКБ Львова
Многодетная жительница Львова родила шестнадцатого ребенка.
Об этом сообщают на странице родильного отделения коммунальной 3-й ГКБ Львова в Facebook.
В этом отделении врачи приняли у нее уже двенадцать родов.
"Эта женщина могла бы войти в Книгу Гиннеса. Ее рекорд - это ее дети.16-е роды. Последние 12 произошли в нашем родильном отделении", - говорится в сообщении.
фото родильное отделение коммунальной 3-й ГКБ Львова
16 декабря женщина родила шестнадцатого ребенка - мальчика. Дома ее ждут восемь сыновей и семь дочек.
Читайте такжеПервая операция: львовские врачи спасли ребенка с дыркой в сердце"Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - отметили в больнице.
Ранее сообщалось, что в ноябре в Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка.