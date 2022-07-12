Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия "Тирамису", приобретенного в одной из сетей супермаркетов города.

В Одессе зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. В больницу попали дети и взрослые. Все они ели пирожные.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"С 8 по 12 июля 2022 года Одесский областной центр контроля и профилактики болезней получил 15 экстренных сообщений о госпитализации людей (из них 2 ребенка) с симптомами гастроэнтероколита, пищевой токсикоинфекции – повышенной температурой, общей слабостью, кишечными расстройствами, рвотой – в городской клинической инфекционной больнице и Многопрофильного медицинского центра университетской клиники Одессы", - сказано в сообщении.

В ЦОС отмечают, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия "Тирамису", изготовленного в Одессе и приобретенного в одной из сетей супермаркетов города.

В сообщении сказано, что Одесский областной центр контроля и профилактики болезней совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для выявления источника инфекции.

"Напоминаем, острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызвано бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой. Чтобы уберечься от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены", - добавили в Центре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве с сальмонеллезом госпитализировали почти 30 человек, все они ели шаурму.

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