У роженицы были стремительные роды. Медики вызвали помощь.

Жительница одного из сел в Пустомытовском районе родила уникальную двойню. У женщины были быстрые роды, поэтому один ребенок родился дома, а другая появилась на свет в роддоме.

Об этом сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула не ожидала, что ее рабочая смена закончится экстремальными родами.

По дороге на вызов фельдшер позвонила родственникам роженицы, чтобы те подготовили все документы и другие вещи, однако ответ ее удивил.

"Наверное, уже поздно. Кажется, будет рожать дома", - сказали родственники роженицы.

Медик вспомнила, что буквально "влетела" в дом женщины и увидела, что ребенок почти родился. Вместе с помощью новоиспеченной бабушки девочка успешно родилась, но фельдшерица тогда еще не знала, что семья ожидает двойню.

"Я ребеночка взяла, провела первичный туалет, обрезала и обработала пуповину. Говорю: "У нас хорошая здоровая девочка. Смотрите, какая красавица". А бабушка говорит: "Еще должен быть мальчик", - вспоминает фельдшер.

Никула вызвала подмогу. Роженицу везли в роддом одним автомобилем, а новорожденную девочку вместе с медиками – другим.

"Вот так вот кортежем, под вой сирен, на скорости около 150 километров в час мы примчались в перинатальный центр", – сказала Нікула.

По словам медиков, девочка родилась быстро, ведь была первой, а мальчик был в ягодичном положении, поэтому родился в роддоме.

Более того, день рождения двойняшки будут праздновать в разные дни. Девочка родилась одного числа, а ее братик – на следующие сутки.

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