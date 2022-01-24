Сейчас уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30%.

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и на COVID-19, на 41,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщается на официальном сайте Киевской власти, рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения.

Так, за 3-й неделю 2022 года в городе зарегистрированы 16 тыс. 891 больной гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Детей заболело – 6 тыс. 599 (рост на 34,8%), взрослых – 10 тыс. 292 человека (рост на 46,7%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 39,1% (на предыдущей неделе – 41,1%), из них 55,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3 тыс. 661 случай среди школьников.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 560 человек, из них 145 – дети.

Отмечается, что сейчас уровень заболеваемости в Киеве ниже эпидемического порога на 28,6%.

Как сообщал УНИАН, за 2-ю неделю 2022 года в Киеве было зарегистрировано 11 тыс. 912 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения были госпитализированы 497 человек, из них 108 – дети. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидемического порога на 49,6%.

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