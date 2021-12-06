При появлении первых симптомов болезней следует обязательно обратиться к семейному врачу.

Человек может одновременно заболеть и гриппом и COVID-19.

Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. Павлусенка" Житомирского городского совета Дарья Симчук в комментарии для сообщества "Коронавирус инфо".

"Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит в соответствии с имеющимися протоколами и во многом зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", - сообщила врач.

Отмечается, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, рассказать ему о симптомах, следить за температурой, давлением и сатурацией - но не заниматься самолечением.

Читайте такжеЕсть ли штамм "Омикрон" в Украине: в Минздраве описали ситуациюВрач должен учесть клинические данные человека, сопутствующие заболевания и риски - и тогда решит, как поступать с последующим обследованием и лечением.

Прививка против гриппа делается один раз в год, купить вакцину можно в аптеке, а привиться - в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация же против COVID-19 является бесплатной и проводится в государственных пунктах прививки.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день.

А в Министерстве здравоохранения рассказали, какие штаммы вируса гриппа ожидают в эпидемическом сезоне 2021-2022.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова