Каким будет кашель и как долго он будет нас беспокоить - зависит от нескольких факторов, в том числе от образа жизни и от параметров окружающей среды, обращает внимание Комаровский.

Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, как можно легче избавиться от кашля после перенесенной коронавирусной болезни или ОРВИ и гриппа.

В программе "Утро с Украиной" Комаровский отметил, что длительный кашель может беспокоить после любой перенесенной ОРВИ или коронавирусной инфекции, поскольку в процессе болезни возможны поражения слизистой оболочки бронхов.

Затем слизистая восстанавливается, там активизируется кровообращение, постоянно вырабатывается слизь, и соответственно организму нужно от нее избавляться. Что и происходит с помощью кашля.

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Каким будет кашель и как долго он будет нас беспокоить - зависит от нескольких факторов, в том числе от образа жизни и от параметров окружающей среды, обратил внимание Комаровский.

Первым решающим фактором медик назвал наличие или отсутствие жидкости в организме.

"Есть такое понятие - "реология крови", то есть ее текучесть и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, тоже имеет свою реологию, поэтому может быть жидкой или вязкой. И даже есть правило: реология крови = реология мокроты", - говорит Комаровский.

По его словам, это означает, что если есть дефицит жидкости в организме, вы будете долго кашлять, и такой кашель - неэффективный и болезненный. Да, если у вас густая кровь, тогда и мокрота тоже будет густой.

Однако если много пить и не допускать дефицита жидкости в организме, тогда мокрота не густая, а жидкая, и ее легко откашлять. Поэтому важно следить за тем, чтобы вы достаточно пили, и чтобы не пересыхало во рту.

По словам Комаровского, следует обращать внимание на влажность воздуха. Во время отопительного сезона или при работающем кондиционере воздух обычно очень сухой. Но когда влажность воздуха от 40 до 60% - тогда кашель не будет длительным.

Комаровский призвал следить за параметрами воздуха: когда он чист, в нем много кислорода, и вы будете кашлять гораздо реже.

Напомним, ранее Комаровский рассказал об опасности сердечных капель и капсул. Такие препараты, характерные интенсивным запахом, "убивают" наших бабушек и не являются панацеей от всех бед.

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Автор: Виктория Гордиенко