За неделю количество заболевших уменьшилось на 16%.

В Киеве наблюдается тенденция снижения заболеваемости грипп и ОРВИ.

Об этом сообщается на официальном сайте киевской власти.

Так, в столице за прошедшую неделю (46-й неделю 2021 года) зарегистрированы 16 тыс. 461 больной гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19, что на 16% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Отмечается, что снижение заболеваемости произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 5 тыс. 155 (снижение на 2,7%), взрослых – 11 тыс. 306 человек (снижение на 21%).

В структуре заболеваемости дети составляют 31,1%, а на предыдущей неделе – 27%. Из них 41,9% - дети школьного возраста.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 1 тыс. 624 человека, из них 86 – дети.

В Киевской горадминистрации отмечают, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,4%.

Напомним, в Киеве завершился уникальный пилотный проект с вакцинации от гриппа в аптеках за пять дней в пяти аптеках столицы прививки получили 1714 украинцев.

Грипп в Киеве: что стоит знать

Автор: Инна Андалицкая