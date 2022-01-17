За прошедшую неделю зарегистрировано почти 12 тысяч больных, что на треть больше предыдущего.

В Киеве выросла заболеваемость грипп и ОРВИ.

Как сообщили в столичной горгосадминистрации, за прошлую , 2-ю неделю 2022 года зарегистрировано 11 тыс. 912 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19, что больше на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Рост заболеваемости зафиксирован как среди детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 4 тыс. 895 (рост на 16,4%), взрослых – 7 тыс. 017 человек (рост на 36,9%).

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"В структуре заболеваемости дети составляют 41,1%, а на предыдущей неделе – 45,1%. Из них 46,2% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 2 тыс. 263 случая среди школьников", - уточнили в КГГА.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 497 человек, из них 108 – дети.

Вместе с тем сообщается, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога на 49,6%.

Напомним, ранее врач рассказала, возможно ли одновременно заболеть грипп и COVID-19.

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