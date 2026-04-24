4 продукта, в которых витамина Е намного больше, чем в миндале

Большинство из этих фруктов вполне доступны и легко вписываются в ежедневный рацион.

Миндаль - один из лучших источников витамина Е, содержащий 5,7 миллиграмма (38% от суточной нормы) на порцию в 30 грамм.

Но многие другие продукты также могут помочь удовлетворить ежедневную потребность в витамине Е, пишет Health.

1. Масло зародышей пшеницы

Видео дня

Как установили исследования, на 1 столовую ложку продукта приходится 20 миллиграммов (мг) витамин Е, или 135% от суточной нормы.

Масло зародышей пшеницы получают из зародыша, или сердцевины, зерна пшеницы. Это та часть зерна, из которой вырастает новое растение. Кроме того, по данным исследований, масло зародышей пшеницы содержит антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление в организме.

На этом масле готовить пищу нельзя. Лучше поливайте им овощи или пасту, добавляйте в смузи или заправки для салатов. Храните его в холодильнике, чтобы сохранить свежесть.

2. Подсолнечное масло

В 1 столовой ложке 5,6 мг витамин Е, или 37% от суточной нормы. Одна порция подсолнечного масла содержит почти столько же витамина Е, сколько горсть миндаля. Это продукт с высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Подсолнечное масло снижает уровень "плохого" холестерина и поддерживает здоровье сердца, установили исследования.

3. Масло фундука

1 столовая ложка продукта содержит 6,4 мг витамин Е, или 43% от суточной нормы. Масло фундука богато мононенасыщенными жирами.

Масло фундука лучше всего хранить в прохладном, темном месте и использовать на медленном огне или добавлять в конце приготовления. Можно полить им крупы, пасту или жареные овощи в качестве завершающего штриха; или добавить в овсянку, йогурт или смузи.

4. Семена подсолнечника

28 г содержат 7,4 мг витамин Е, или 49% от суточной нормы. Семена подсолнечника богаты белком, клетчаткой, медью, селеном, цинком и витаминами группы В, но особенно известны высоким содержанием витамина Е.

Сколько витамина Е нужно

Витамин Е - это питательное вещество, необходимое организму для защиты клеток и поддержания иммунной системы. Суточная потребность в витамине Е варьируется в зависимости от возраста:

младенцы: 4-5 мг;

дети младше 8 лет: 6-7 мг;

дети 9-13 лет: 11 мг;

подростки старше 14 лет и взрослые: 15 мг;

во время грудного вскармливания: 19 мг.

Други источники витамина Е

Хотя эти продукты содержат не больше витамина Е, чем миндаль, их регулярное употребление поможет удовлетворить суточную потребность:

брокколи;

фундук;

киви;

арахис или арахисовое масло.

Другие новости о полезной пище

Недавно диетолог назвала лучший способ есть яйца для полного усвоения витамина D. Она рассказала, что хотя яйца уже содержат некоторое количество жира, сочетание их с дополнительными полезными жирами способствует лучшему усвоению витамина D.

Также ученые рассказали, что пить женщинам за 65 для здоровья костей. Дело в том, что плотность костной ткани является ключевым показателем риска остеопороза.

