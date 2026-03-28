Как есть яйца для полного усвоения витамина D: диетолог назвала лучший способ

Яйца - один из немногих продуктов, которые содержат витамин D. Но то, с чем их едят, может повлиять на то, сколько витамина усваивается организмом.

Витамин D - это жирорастворимый витамин, а это значит, что он лучше всего усваивается при употреблении с жирами. Как отметила диетолог Морган Пирсон, хотя яйца уже содержат некоторое количество жира, сочетание их с дополнительными полезными жирами способствует лучшему усвоению витамина D, пишет Verywellhealth.

Почему важно добавлять полезные жиры к яйцам

Витамин D относится к группе питательных веществ, называемых жирорастворимыми витаминами, в которую также входят витамины A, E и K. Эти витамины растворяются в жирах и более эффективно усваиваются.

Исследования установили, что при употреблении жиров вместе с жирорастворимыми витаминами жиры стимулируют выделение желчи и пищеварительных ферментов в тонком кишечнике. Это, как выяснили исследования, помогает витаминам образовывать мелкие частицы, которые позволяют им проходить через кишечную стенку и попадать в кровоток.

Согласно исследованиям, яичные желтки содержат некоторое количество жира, который способствует усвоению витамина D.

Какие полезные жиры нужно есть с яйцами

Добавление полезных для сердца жиров в блюда на основе яиц может способствовать усвоению витамина D, одновременно улучшая общий питательный профиль блюда. Вот несколько простых вариантов:

Оливковое масло: Приготовление яиц на оливковом масле или поливание им овощей, подаваемых с яйцами, добавляет мононенасыщенные жиры, которые способствуют усвоению питательных веществ.

Авокадо: Нарезанное авокадо с яйцами, например, на цельнозерновом тосте или просто в тарелке, обеспечивает организм полезными жирами, а также клетчаткой и калием.

Орехи и семена: Добавление грецких орехов, миндаля, семян чиа или тыквенных семечек в салат или миску с крупами и яйцами обеспечивает дополнительные полезные жиры и растительные питательные вещества.

Жирная рыба: Сочетание яиц с лососем или сардинами, обеспечивает как полезные жиры, так и дополнительный витамин D, что может помочь увеличить общее потребление.

Ореховые пасты: Цельнозерновой тост с миндальным или арахисовым маслом вместе с яйцами может обеспечить сбалансированное сочетание белка, полезных жиров и углеводов.

Молочные продукты: Добавление таких продуктов, как сыр, йогурт или творог, вместе с яйцами может обеспечить жиры для улучшения усвоения витамина D, а также белок и кальций.

Важно ли, как готовить яйца

В целом, приготовление яиц различными способами не сильно меняет содержание витамина D, установили исследования. Дело в том, что витамин D относительно стабилен при типичных температурах приготовления яиц.

Однако способы приготовления могут влиять на количество жира в блюде.

Например: в вареных или яйцах-пашот содержится только жир, естественным образом присутствующий в желтке.

Яичницу-болтунью или жареные яйца часто готовят с добавлением жиров, таких как оливковое масло.

Поскольку жир помогает организму усваивать витамин D, приготовление яиц с небольшим количеством полезного жира, такого как оливковое масло, может способствовать его усвоению.

