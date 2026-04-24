Что будет с костями, если пить молоко каждый день: диетологи рассказали правду

Стакан молока в день обеспечивает организм кальцием, магнием и другими полезными веществами.

Молоко считается полезным выбором, особенно когда речь идет о здоровье костей и росте мышц. Его ежедневное употребление имеет свои преимущества.

Коровье молоко является источником белка, минералов, таких как кальций, магний и калий, пишет Realsimple. Пищевая ценность 1 стакана (249 грамм) цельного молока, согласно данным Министерства сельского хозяйства США:

калории: 152;

белки: 8,14 грамма (г);

углеводы: 11,5 г;

жиры: 6,9 г;

кальций: 306 миллиграммов (мг);

магний: 29,6 мг;

фосфор: 251 мг;

калий: 374 мг;

натрий: 94,6 мг;

небольшое количество цинка, селена и йода.

Что происходит, если пить молоко каждый день

Укрепляет кости

"Ежедневное употребление молока поддерживает здоровье костей, благодаря содержанию кальция, витамина D и фосфора, способствующих их укреплению", – объяснила диетолог Лорен Манакер.

"Кальций – основной минерал, который помогает поддерживать костную ткань, в то время как витамин D улучшает усвоение кальция и поддерживает ремоделирование костей – процесс замены старой костной ткани новой. Фосфор работает вместе с кальцием, укрепляя структуру костей, обеспечивая их плотность и прочность", – добавила Манакер.

Способствует росту мышц

"Молоко – это экономичный и доступный источник белка", – сказала Эдриенн Битар, преподаватель кафедры исследований в области питания в Корнельском университете.

"В нем содержатся как сывороточные, так и казеиновые белки, которые содержат незаменимые аминокислоты, необходимые организму для восстановления и наращивания мышц", – объяснила Манакер.

Она добавила, что сывороточный белок быстро усваивается, что делает его идеальным для восстановления после тренировки, поскольку он быстро доставляет аминокислоты к мышцам. Казеин, с другой стороны, усваивается медленнее, обеспечивая постепенное высвобождение аминокислот, которые поддерживают здоровье мышц в течение длительного времени.

"Вместе эти белки способствуют росту мышц, силе и восстановлению при регулярных тренировках", - сказала диетолог.

Дает чувство сытости

С молоком в ежедневном рационе вы будете чувствовать себя более сытыми. Это в первую очередь связано с содержанием белка, отметила Манакер:

"Молоко содержит высококачественный белок, который замедляет пищеварение и помогает регулировать гормоны голода, обеспечивая чувство сытости на длительное время".

Кроме того, 2-процентное молоко или цельное молоко содержат жир, который еще больше усиливает этот эффект, обеспечивая постоянный источник энергии, добавила Манакер.

Помогает здоровью сердца

"Ежедневное употребление молока поддерживает здоровье сердца благодаря содержанию кальция, калия и магния", – сказала Манакер. Это связано с тем, что все три минерала помогают снизить высокое кровяное давление – основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Манакер, кальций помогает кровеносным сосудам правильно сокращаться и расслабляться, обеспечивая беспрепятственный кровоток. В то же время калий противодействует воздействию натрия, а магний расширяет кровеносные сосуды, тем самым регулируя кровяное давление.

Недостатки ежедневного употребления молока

"Для большинства людей ежедневное употребление молока безопасно и полезно, если у них нет аллергии на молоко", – отметила Манакер.

Аналогично, если у вас непереносимость лактозы, избегайте употребления молока.

Сколько молока следует пить

Рекомендуемая суточная норма составляет три порции молочных продуктов в день - это оптимальное количество для взрослых.

Битар отметила, что три порции молока или молочных продуктов помогают большинству достичь рекомендуемой суточной нормы потребления кальция. "Однако женщинам старше 50 лет необходимо 4 порции молока или молочных продуктов, чтобы достичь рекомендуемой суточной нормы в 1200 миллиграммов кальция в день", - уточнила Битар.

