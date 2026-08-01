Какие продукты действительно вредят здоровью: ученые пришли к необычному выводу

Исследование показало, что здоровый рацион снижает риски для здоровья, а нездоровый – повышает, независимо от степени переработки продуктов.

Ученые пришли к выводу, что для здоровья качество питания имеет большее значение, чем степень переработки продуктов. Именно некачественное питание способствует развитию различных заболеваний, пишет EurekAlert.

"Хотя многие ультрапереработанные продукты, как правило, имеют низкое питательное качество и их в целом следует ограничивать или избегать, сама по себе переработка не вредна", – утверждает научный сотрудник-постдокторант кафедры питания Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана Сяовен Ван.

По ее словам, людям следует "сосредоточиться на том, что они едят в целом, а не только на том, переработано ли это. Здоровый растительный рацион, богатый цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами, орехами, бобовыми и полезными растительными маслами, приносит пользу, даже если в него входят некоторые переработанные продукты".

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Пищевая ценность рациона человека и количество потребляемых им ультрапереработанных продуктов часто взаимосвязаны. Многие продукты глубокой переработки содержат большое количество добавленных сахаров, натрия и рафинированных углеводов, поэтому употребление большого количества таких продуктов связано с низким качеством питания. С другой стороны, продукты глубокой переработки, как обогащенные витаминами и минералами хлопья для завтрака, цельнозерновые продукты, консервированные бобы или растительные молочные продукты, все же могут обеспечивать организм важными питательными веществами, клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными соединениями.

В ходе исследования ученые постарались отделить общее качество рациона от степени переработки продуктов. Они использовали данные трёх исследований, в рамках которых в совокупности наблюдалось более чем 200 000 взрослых жителей США с 1980-х по 2020-е годы.

Ученые поделили участников в соответствии с их привычками питания на основе растительной пищи:

полезные/высокообработанные (например, цельнозерновые хлопья для завтрака с обогащённым растительным молоком, растительный йогурт, цельнозерновой хлеб и фрукты в консервах);

полезные/минимально обработанные (например, овсяная каша со свежими фруктами и орехами, салат из киноа и овощей с оливковым маслом, а также домашний чечевичный суп);

нездоровые/высокообработанные (например, блюда из фаст-фуда, картофель фри, газированные напитки, упакованные десерты и рафинированные закуски);

нездоровые/минимально обработанные (например, белый рис, фруктовые соки, картофель и домашние десерты, приготовленные из рафинированной муки и сахара).

Около половины участников исследования в конечном итоге умерли или заболели сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом 2 типа. Согласно результатам, риск этих исходов значительно варьировался в зависимости от общего качества рациона: здоровое питание ассоциировалось с более низким риском, тогда как нездоровое питание – с более высоким. Однако в пределах каждой категории риски были практически одинаковыми, независимо от того, был ли рацион сверхпереработанным или минимально переработанным.

Здоровое питание

По словам специалистов, определяющее значение имеют не единичные случаи, когда человек позволяет себе менее полезную пищу, а его повседневные пищевые привычки. Лучше отдавать предпочтение свежим и как можно менее обработанным продуктам, ведь это принесет значительную пользу здоровью в долгосрочной перспективе. В то же время вредной является привычка употреблять слишком много переработанных мясных продуктов, в том числе колбасы, паштетов и т. п.

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