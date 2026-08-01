4 вида рыбы, в которой витамина D намного больше, чем в сардинах

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и иммунной системы.

Сардины считаются одним из лучших источников витамина D, но есть и другие виды рыбы, которые содержат этого важного для организма вещества еще больше.

Большинству взрослых необходимо получать 15–20 микрограммов (600–800 МЕ) витамина D в сутки, пишет Verywellhealth. Отмечается, что эксперты назвали 4 вида рыбы, которые помогут восполнить его дефицит.

Форель

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По данным исследований, лидером по содержанию витамина D оказалась радужная форель. В порции весом около 85 граммов содержится 16,2 мкг (645 МЕ) витамина D, что превышает суточную норму.

Лосось

Еще один рекордсмен –лосось. В порции весом около 85 граммов содержится 14,2 мкг (570 МЕ) витамина D.

Тунец

В одной порции тунца содержится 5,8 мкг (231 МЕ) витамина D. Кроме того, эта рыба является хорошим источником белка и подходит для полноценного обеда или ужина.

Сельдь

Замыкает список сельдь, в которой содержится 4,55 мкг (182 МЕ) витамина D на порцию.

Где еще содержится витамин D

Если рыба редко появляется в рационе, восполнить запасы витамина D помогут продукты, дополнительно обогащенные этим веществом. По данным исследований, к ним относятся:

молоко и молочные продукты;

йогурты и кефир;

некоторые виды сыра;

сухие завтраки и хлеб;

апельсиновый сок с добавлением витамина D.

Кроме того, как установили исследования, небольшое количество витамина D содержится в яйцах, камбале, тилапии, свинине и некоторых мясных продуктах.

При этом специалисты напомнили, что жирная рыба остается одним из лучших природных источников витамина D, поэтому ее регулярное употребление помогает поддерживать необходимый уровень этого важного витамина в организме.

Другие новости о питании

Ранее сообщалось, как есть яйца для полного усвоения витамина D. В частности, диетологи раскрыли верный способ.

Кроме того, кулинар раскрыла главную ошибку, из-за которой жареные яйца не получаются.

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