4 вида рыбы, в которой витамина D намного больше, чем в сардинах

Сардины считаются одним из лучших источников витамина D, но есть и другие виды рыбы, которые содержат этого важного для организма вещества еще больше.
Большинству взрослых необходимо получать 15–20 микрограммов (600–800 МЕ) витамина D в сутки, пишет Verywellhealth. Отмечается, что эксперты назвали 4 вида рыбы, которые помогут восполнить его дефицит.
Форель
По данным исследований, лидером по содержанию витамина D оказалась радужная форель. В порции весом около 85 граммов содержится 16,2 мкг (645 МЕ) витамина D, что превышает суточную норму.
Лосось
Еще один рекордсмен –лосось. В порции весом около 85 граммов содержится 14,2 мкг (570 МЕ) витамина D.
Тунец
В одной порции тунца содержится 5,8 мкг (231 МЕ) витамина D. Кроме того, эта рыба является хорошим источником белка и подходит для полноценного обеда или ужина.
Сельдь
Замыкает список сельдь, в которой содержится 4,55 мкг (182 МЕ) витамина D на порцию.
Где еще содержится витамин D
Если рыба редко появляется в рационе, восполнить запасы витамина D помогут продукты, дополнительно обогащенные этим веществом. По данным исследований, к ним относятся:
- молоко и молочные продукты;
- йогурты и кефир;
- некоторые виды сыра;
- сухие завтраки и хлеб;
- апельсиновый сок с добавлением витамина D.
Кроме того, как установили исследования, небольшое количество витамина D содержится в яйцах, камбале, тилапии, свинине и некоторых мясных продуктах.
При этом специалисты напомнили, что жирная рыба остается одним из лучших природных источников витамина D, поэтому ее регулярное употребление помогает поддерживать необходимый уровень этого важного витамина в организме.
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