Людей попросили искать удивительное во время прогулок: за 8 недель их селфи изменились

Во время каждой прогулки участники делали селфи до, во время и после нее. Всего исследователи проанализировали 1184 фотографии и пришли к любопытному выводу.

Всего 15 минут прогулки на свежем воздухе раз в неделю могут заметно повлиять на эмоциональное состояние человека. При этом важно не просто идти, а обращать внимание на окружающий мир.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, результаты исследования которых опубликованы в журнале Emotion, пишет Siliconcanals. Отмечается, что в эксперименте приняли участие 60 человек в возрасте от 60 до 90 лет. Одну группу попросили раз в неделю совершать 15-минутные прогулки в привычном темпе. Другой группе дали дополнительное задание: искать во время прогулки то, что вызывает позитивные чувства - красивые пейзажи, необычные детали природы, игру света.

Во время каждой прогулки участники делали селфи до, во время и после нее. Всего исследователи проанализировали 1184 фотографии.

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Оказалось, что уже через 8 недель люди из второй группы начали интуитивно фотографироваться иначе. На снимках они занимали меньшую часть кадра, оставляя больше пространства окружающему пейзажу. Кроме того, специалисты зафиксировали, что улыбки участников стали более выраженными.

Авторы работы объяснили этот эффект изменением восприятия собственного "я". Когда человек сосредотачивается на окружающем мире, его личные переживания перестают казаться центром всего происходящего. Такое состояние психологи называют эффектом "маленького я" – речь не идет о снижении самооценки, а лишь о более гармоничном ощущении себя как части большого мира.

Помимо изменений на фотографиях, участники, практиковавшие "прогулки с чувством благоговения", сообщали о снижении уровня стресса, а также чаще испытывали благодарность, сострадание и восхищение.

При этом исследователи подчеркивают, что прогулки не стали универсальным средством для улучшения психического здоровья. Уровень тревожности, депрессии и общей удовлетворенности жизнью у участников существенно не изменился.

Ученые также отмечают ограничения работы: исследование было небольшим, в нем участвовали преимущественно здоровые пожилые люди, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на все возрастные группы.

По словам авторов, для появления эффекта вовсе не обязательно отправляться в горы или национальный парк. Почувствовать восхищение можно и во время обычной прогулки по знакомому району, если обратить внимание на листья после дождя, необычный закат, птиц или игру солнечного света. Именно направление внимания, а не место прогулки, оказалось ключевым фактором.

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