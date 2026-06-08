Что есть для здоровья пищеварительной системы: диетологи назвали 7 полезных консервов

Диетологи рассказали, какие консервированные продукты стоит держать дома, чтобы без труда улучшить пищеварение.

Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья пищеварительной системы, контроле уровня сахара в крови и длительном ощущении сытости.

Диетологи рассказали, какие консервированные продукты стоит держать дома, чтобы без труда увеличить потребление клетчатки, пишет Marthastewart. По их словам, одним из лучших вариантов является нут. Всего одна чашка содержит около 10 граммов клетчатки. Его можно добавлять в салаты, супы или использовать для приготовления домашнего хумуса.

Не менее полезной считается белая фасоль. Половина чашки такого продукта обеспечивает организм 8 граммами клетчатки. Благодаря мягкому вкусу ее часто добавляют в соусы для пасты, супы и рагу.

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В список также вошел зеленый горошек. Несмотря на небольшой размер, одна чашка содержит 8 граммов клетчатки. Кроме того, он богат белком и хорошо сочетается с пастой, рисом и овощными блюдами.

Специалисты рекомендовали обратить внимание и на консервированное тыквенное пюре. В одной чашке содержится около 6 граммов клетчатки. Его можно использовать не только для выпечки, но и добавлять в смузи, супы и соусы.

Одним из рекордсменов по содержанию клетчатки оказалась черная фасоль. Одна чашка продукта содержит около 15 граммов клетчатки. Ее рекомендуют использовать для приготовления салатов и овощных бургеров.

Еще один полезный продукт – консервированные сердцевины артишоков. В одной чашке содержится 7 граммов клетчатки. Они хорошо подходят для салатов, пасты, пиццы и различных закусок.

Замыкает список чечевица. В зависимости от сорта одна чашка может содержать около 15,5 грамма клетчатки. Кроме того, чечевица считается ценным источником растительного белка и подходит для супов и овощных рагу.

Специалисты отмечают, что регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, помогает поддерживать здоровье кишечника, способствует нормализации веса и снижает риск развития ряда хронических заболеваний.

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Также диетологи назвали 7 продуктов, которые нужно есть с яйцами, чтобы дольше оставаться сытым. Если есть только яйца без дополнительных продуктов, организму может не хватать клетчатки, витаминов и сложных углеводов.

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