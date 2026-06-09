5 продуктов, которые содержат гораздо больше полезных веществ, чем салат-латук

Есть овощи и листовая зелень, которые значительно превосходят его по концентрации полезных веществ.

Салат-латук считается одним из самых популярных ингредиентов здорового рациона благодаря содержанию витаминов A, C, E и K, а также антиоксидантов.

Однако диетологи отметили, что есть овощи и листовая зелень, которые значительно превосходят его по концентрации полезных веществ, пишет Verywellhealth. В частности, они назвали 5 продуктов, которые считаются более питательными, чем салат-латук.

Кресс-салат

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Кресс-салат входит в число самых питательных овощей. В исследовании, проведенном при поддержке Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), он занял первое место среди 41 фрукта и овоща по плотности питательных веществ.

Этот продукт богат глюкозинолатами, изотиоцианатами и флавоноидами. Ученые связывают эти соединения с антиоксидантным и противовоспалительным действием, которое способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Капуста кале

Кале считается одним из лучших источников глюкозинолатов – серосодержащих фитохимических веществ, которые помогают организму защищаться от воспалительных процессов и ряда хронических заболеваний.

Кроме того, кале содержит большое количество фолиевой кислоты, витаминов A, C, E, B1 и B2, а также калий, кальций, железо, лютеин и зеаксантин.

Шпинат

Исследования показали, что шпинат содержит больше полифенолов и каротиноидов, чем многие другие листовые овощи. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и защищают клетки организма от повреждений.

Также шпинат богат бета-каротином, лютеином, зеаксантином и флавоноидами. Особое внимание ученые уделяют высокому содержанию нитратов, которые могут способствуют снижению артериального давления и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Листовая капуста

Листовая капуста отличается высоким содержанием хлорофилла – соединения с антиоксидантными свойствами. По данным исследований, она также содержит больше кальция, чем салат-латук, а в некоторых случаях превосходит по этому показателю даже шпинат и кале.

Благодаря этому листовая капуста считается хорошим растительным источником кальция для людей, которые не употребляют молочных продуктов.

Мангольд

Мангольд является одним из самых богатых источников витамина K. Кроме того, он содержит магний и калий, которые помогают поддерживать нормальное артериальное давление и здоровье сердца.

Диетологи отметили, что все эти продукты способны обеспечить организм большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов по сравнению с обычным салатом-латуком, поэтому их стоит чаще включать в ежедневный рацион.

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