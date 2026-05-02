Украинцы стареют на 10–15 лет быстрее, чем раньше: медики объяснили причины

Исследования утверждают, что война негативно влияет на возрастные изменения организма украинцев.

Украинцы на фоне полномасштабной войны начали стареть значительно быстрее – в среднем на 10–15 лет раньше нормы. К такому выводу пришли медики, анализируя состояние здоровья населения не по паспортному возрасту, а по работе ключевых систем организма, пишет ТСН.

Речь идёт о так называемом биологическом возрасте, который определяется состоянием сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем. Как поясняют специалисты, сегодня все чаще фиксируются случаи, когда организм человека функционирует значительно "старше", чем это соответствует его реальному возрасту.

Главной причиной такой тенденции врачи называют хронический стресс, который стал постоянным фоном жизни. Длительное эмоциональное напряжение, тревога, недосып и переживания из-за угрозы безопасности запускают процессы, ускоряющие износ организма. По словам специалистов, это влияет не только на общее самочувствие, но и на развитие серьёзных заболеваний.

Медики отмечают, что болезни, ранее характерные для пожилого возраста, всё чаще диагностируются у более молодых людей. В частности, речь идет о проблемах с сердцем, нарушениях обмена веществ и когнитивных расстройствах. Эти изменения напрямую связывают с длительным воздействием стресса и нестабильными условиями жизни.

Как сообщил директор Институра герантологии Борис Маньковский, Украина сейчас лидирует по темпам преждевременного старения:

"К сожалению, мы ожидаем значительного сокращения продолжительности жизни… Здесь дело не в медицине, здесь дело, безусловно, в социальных условиях, прежде всего в войне и её последствиях".

Отдельно подчеркивается, что наиболее уязвимыми остаются люди, которые длительное время находятся под повышенной нагрузкой – как психологической, так и физической. Однако, несмотря на тревожные тенденции, врачи считают, что часть негативных последствий можно смягчить за счет контроля базовых показателей здоровья, сна и уровня стресса.

