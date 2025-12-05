Специалисты сходятся во мнении, что употребление 3-4 чашек чая в день помогут добиться желаемого результата в похудении.

Некоторые чаи могут способствовать снижению веса благодаря антиоксидантам, которые ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение.

Диетологи отметили, что у людей, регулярно пьющих чай, может быть меньше обхват талии и индекс массы тела, но другие привычки образа жизни также играют роль, пишет Verywellhealth.

1. Зеленый чай

Это богатый источник катехинов, антиоксидантов, которые помогают расщеплять жир в организме. Исследования показали, что употребление зеленого чая ускоряет обмен веществ и процесс сжигания жира, особенно на животе. Зеленый чай содержит натуральный кофеин, который усиливает обмен веществ и использование жира организмом в качестве энергии.

2. Черный чай

Черный чай содержит полифенолы - соединения, которые могут быть более эффективны в профилактике ожирения, чем те, что содержатся в зеленом чае. Чай проходит процесс ферментации, в результате которого повышается уровень флавоноидов (еще один тип антиоксидантов), которые могут способствовать снижению веса и сжиганию жира за счет ускорения метаболизма.

Черный чай также содержит больше кофеина, чем другие чаи, что способствуеть похудению за счет увеличения расхода энергии.

3. Имбирный чай

Употребление имбирного чая способствует снижению веса, ускоряя обмен веществ и увеличивая количество сжигаемых калорий. Более того, регулярное употребление добавок с имбирем может способствовать снижению общей массы тела.

4. Чай из гибискуса

Растительные соединения (антоцианы), содержащиеся в гибискусе, могут ограничивать количество углеводов, усвояемых организмом. Это может снизить количество калорий, потребляемых из продуктов, содержащих сахар или крахмал.

Исследования показали, что прием экстракта гибискуса помогает уменьшить накопление жира в организме. Однако эксперты отметили, что для достижения существенного эффекта похудения необходимы высокие дозы гибискуса.

5. Мятный чай

Поскольку мята также может уменьшать вздутие живота, после употребления этого чая вы можете заметить временное уменьшение объема живота, что может способствовать формированию других привычек, направленных на контроль веса.

6. Улун

Некоторые исследования показали, что употребление улуна в течение двух недель ускоряет расщепление организмом жирных кислот для производства энергии.

Употребление улуна также может способствовать снижению веса, за счет снижения уровня сахара и инсулина в крови.

7. Белый чай

Исследования показали, что регулярное употребление белого чая может помочь предотвратить ожирение и способствовать снижению веса, положительно влияя на уровень холестерина в крови, воспаление и гормональный дисбаланс.

8. Чай ройбуш

Полифенолы и флавоноиды, такие как аспалатин, содержащиеся в чае ройбуш, могут способствовать регулированию уровня сахара в крови и потенциально снижать жировые отложения.

Кроме того, этот травяной чай обладает естественным сладким вкусом, что делает его хорошей альтернативой сладким напиткам, которые могут способствовать набору веса.

Сколько чая нужно пить для похудения

По словам диетолога Мелиссы Ньевес, экспертные рекомендации о том, сколько чая нужно пить для потенциального снижения веса, отсутствуют. Но специалисты сходятся во мнении, что употребление 3-4 чашек, например, зеленого чая помогут похудеть.

Исследоване установило, что употребление 4 и более чашек зеленого чая в день снижает риск образования жира на животе на 44%.

Другие данные говорят о том, что употребление 3 чашек черного чая в день повышает уровень антиоксидантов, что может способствовать сбросу веса.

Другие новости о пользе чаев

Ученые установили, что чай полезен для здоровья за счет высокого содержания антиоксидантов, которые могут способствовать укреплению иммунитета и уменьшению воспаления.

Например, зеленый чай обладает множеством полезных свойств, таких как снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

