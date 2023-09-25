Ребенок нуждался в немедленной трансплантации.

Во Львове пятилетней Снежане успешно трансплантировали почку, говорится в сюжете ТСН. Донором стала 9-месячная девочка, у которой констатировали смерть мозга. Ее родители согласились на забор органов. Почку, которую пересадили пятилетней Снежане, привезли из Киева.

"Самый молодой донор сейчас в Украине. Это редко так случается, поскольку доноров-детей в целом почти нет. Большое уважение и благодарность родителям этого ребеночка. Поскольку они поступили очень гуманно и очень ответственно. Мы сочувствуем, конечно, их горю, их боли потери, однако мы очень благодарны им", – говорит врач-трансплантолог Андрей Кузик.

Врачи говорят, что такие операции для детей значительно сложнее, чем те же операции для взрослых. Но маленькая Снежана почти пять лет ежедневно проходит диализ. Без него девочка бы не выжила, но и с ним показатели становились все хуже. Ребенок нуждался в немедленной трансплантации.

"Снижались показатели гемоглобина, тромбоцитов, и в почках образовывались маленькие тромбы, которые затромбировали все сосуды почек", – рассказывает о заболевании девочки, появившемся вследствие перенесенной кишечной инфекции, руководитель клиники детской неврологии, диализа и трансплантации почек Роман Андруневич.

Он объясняет – почки влияют на показатели крови, на параметры роста, набора массы тела. "Обычно дети, имеющие почечную недостаточность и находящиеся на почечно-заместительной терапии, они отстают от сверстников в плане физического развития", – добавляет врач.

Из-за тяжелого состояния здоровья Снежаны разница в массе тела между ней и ее донором не была значительной. Сейчас Снежана в реанимации-трансплантация прошла успешно, почка приживается, ребенок чувствует себя хорошо. Уже в следующем году, как обещают врачи, в жизни девочки начнется новый этап – без диализа, и она сможет пойти в школу, что еще несколько недель назад казалось невыполнимым.

Дети-доноры - истории спасения жизни

В июле в Украине 2-месячному ребенку с тяжелым комбинированным иммунодефицитом впервые провели трансплантацию костного мозга. Донором для ребенка стал 4-летний братик.

Также 4-летний мальчик стал донором почки и печени, что спасло жизнь 12-летнему Антону и 15-летнему Диме.

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